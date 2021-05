Aj pandémia vytvára priestor pre solidaritu

Mám 30 rokov a som zaočkovaná proti COVID-19 prvou dávkou vakcíny. Pred troma týždňami mi volala kamarátka, sestrička u mojej obvodnej lekárky, že sa cez víkend bude v meste očkovať v športovej hale.

Vraj je spustený portál na prihlasovanie náhradníkov, len sa treba zaregistrovať. Neváhala som. Očkovanie považujem za jeden zo spôsobov, ako sa ochrániť pred koronavírusom a predísť šíreniu nákazy. Pandémie už máme všetci dosť a keď ju očkovanie môže obmedziť, tak sa pridám do radov čakajúcich.

Prvý víkend ma nekontaktoval nik, no o týždeň na to mi v sobotu večer prišla esemeska, že v nedeľu poobede môžem prísť na očkovanie. V športovej hale bolo všetko perfektne zorganizované. Po predložení kartičky poistenca ma poslali do radu. Všimla som si, že hala je plná mladých ľudí. 80% z čakajúcich som tipovala na stredoškolákov či vysokoškolákov. Postupne nás prerozdeľovali do menších radov k zdravotníkom za počítačmi. Nečakala som dlho a čochvíľa som sedela pred mladým medikom, ktorý mi kládol nevyhnutné otázky ohľadom zdravotného stavu a poskytol informácie o očkovaní. „Ste praváčka? Tak Vás zaočkujeme do ľavého ramena.“ S potvrdením o očkovaní som postúpila do kabínky, kde mi podali očkovanie. „Tamto si poseďte 10-15 minút, potom môžete ísť.“

Po ceste domov som v rádiu počúvala správy: „Za včerajší deň pribudlo v Indii viac ako 280 000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Krajina je momentálne epicentrom celosvetovej pandémie.“ Neviem si celkom predstaviť, ako vyzerá pandémia v druhej najpočetnejšej krajine na svete. Ako dlho potrvá, kým sa do radu na očkovanie dostanú 30-roční ľudia v Indii? Keď u nás prepukla pandémia a vláda zaviedla lockdown, na internete kolovali fotky vyľudnených ulíc s prirovnaniami k mestám duchov. Áno, u nás je takýto úkaz možný – v Bratislave, našom najľudnatejšom meste, je hustota zaľudnenia 1199 obyvateľov na štvorcový kilometer. V Indii, kde žije 1,39 miliardy ľudí, je najpočetnejším mestom Bombaj – má 12,6 milióna obyvateľov a hustota zaľudnenia tam je 20 000 ľudí na štvorcový kilometer. Niet divu, že sa vírus v Indii šíri takou rýchlosťou. Druhá vlna pandémia preplnila nemocnice, ktoré majú nedostatok potrebných liekov a kyslíka. Podľa oficiálnych čísel bolo koronavírusom v Indii zatiaľ nakazených viac ako 27,1 milióna ľudí a krajina hlási vyše 311 000 mŕtvych. K 100 000 posledným úmrtiam pritom došlo za menej ako mesiac. Experti varujú, že čísla obetí sú omnoho vyššie než uvádzajú oficiálne štatistiky. Dokazujú to aj zistenia novinárov, ktorí porovnávajú počty tiel obetí koronavírusu v nemocniciach a márniciach s oficiálnymi údajmi.

Pamätám si, keď som sa v januári 2020 po obedňajšej prestávke s kamarátmi vracala do kancelárie. Pred divadlom boli dvaja turisti, manželský pár, a mali rúška. Pobavilo nás to. Čoho sa už len v takom malom meste boja? Asi sa chcú cítiť medzinárodne. Rovnako som sa bavila na katastrofickom scenári o prichádzajúcom víruse z Číny, ktorý v potravinách veľavýznamne a nahlas prorokovali tety z oddelenia s mäsovými výrobkami. O tri mesiace, keď som s rúškom na tvári kočíkovala novonarodenú dcérku, mi už tak do smiechu nebolo. Zrazu som sa cítila ako v sci-fi filme a chcela som, aby čím skôr skončil.

Na pandémii sa mi nepáči veľmi veľa vecí – nosenie rúšok, lockdown, izolácia, obmedzenie pohybu, deprimujúce správy o počte nakazených či mŕtvych... Niečo sa mi však aj páči. Solidarita, ktorú si navzájom v čase pandémie preukazujeme. Počas najhoršieho stavu na Slovensku mi prišla na whatsapp správa od kamaráta z Belgicka – vraj to u nás musí byť veľmi zlé, lebo sa dočítal v novinách, že Belgicko reaguje na výzvu Slovenska o pomoc a posiela k nám zdravotnícky personál. A to vraj cez nástroj, ktorým obvykle reagujú na humanitárne katastrofy vo svete. Keď sme sa kvôli lockdownu nemohli nad rámec nevyhnutnosti pohnúť z domu, chodili mi správy od kamaráta z Taiwanu, že na nás myslí a praje nám, aby to tu čím skôr prešlo. Teraz je lockdown pre zmenu na Taiwane a ja posielam povzbudivé správy jemu.

Na Slovensku sa tešíme z ústupu koronavírusu, užívame si prinavrátenú slobodu, úsmevy na uliciach. V inej časti sveta prenášajú zúfalí príbuzní svojich milovaných na rukách od nemocnice k nemocnici a prosia o prijatie a liečbu. Denný zárobok, o ktorý prichádzajú kvôli karanténe, ich pripravuje o jedlo pre seba i rodinu. V mori beznádeje sa však našli aj loďky záchrany. Trpiacim ľuďom v Indii poskytujú pomoc mnohí dobrovoľníci a dobrodinci, neziskové organizácie, darcovia. K ich snahe sa môžete pridať aj vy. Ponúkame vám možnosť podporiť distribúciu vareného jedla či potravinových balíčkov pre chudobné indické rodiny, ktoré kvôli pandémii zotrvávajú v karanténe, ako aj distribúciu balíčkov so zdravotníckymi pomôckami pre pacientov v domácej liečbe. V logu nášho občianskeho združenia SAVIO máme dve ruky – jedna ruka dáva a druhá prijíma. Priestor medzi nimi v tvare písmena „S“ je naše SAVIO – priestor pre šírenie dobra. Vstúpte doň spolu s nami a venujte myšlienku či modlitbu trpiacim ľuďom v Indii. Ak máte možnosť prispieť finančne, môžete tak urobiť prostredníctvom údajov nižšie. Viac info o projekte sa dozviete TU. Za každý dar srdečne ďakujeme.

Zapojte sa aj vy a podporte aktivity na pomoc ľuďom zasiahnutých pandémiou Covid-19 v Indii:

• vkladom či prevodom finančného daru priamo na číslo účtu:

IBAN: SK5511000000002626853119

Variabilný symbol: 2105035878

India

• QR kód

Radi by sme sa Vám za Váš dar poďakovali, preto Vás prosíme uviesť svoju e-mailovú adresu do správy pre prijímateľa.

• Poštovou poukážkou

• YourCauseGlobal Good Network

SAVIO o.z., NPP-12820573, DESIGNATION: India