V utečeneckom tábore v Keni, kde pôsobia aj Slováci, hrozí zrútenie školy. Pomôžme im

V utečeneckom tábore Kakuma v Keni žije takmer 200-tisíc utečencov, ktorých z domova vyhnala vojna. Miestnu školu, v ktorej pôsobia aj slovenskí saleziáni, však v čase povodní podmýva miestna rieka. Teraz potrebujú aj našu pomoc.

Polopúštny región Turkana na severe Kene je jedným z najnehostinnejších miest pre život. Oblasť susedí s Ugandou, s Južným Sudánom i s Etiópiou. Jeho východnú hranicu zasa lemuje rozsiahle a najväčšie jazero Turkana (Rudolfovo jazero), ktoré je označované aj za najveternejšie miesto na zemi. Napriek tomu sem už tri desaťročia prichádzajú ľudia z okolitých afrických krajín, ktorí utekajú pred násilím a vojnou. Ich domovom sa totiž na dlhý čas stal najväčší utečenecký tábor Kakuma, čo v preklade znamená „nikde“. Aj to vystihuje prostredie, v ktorom je postavený.

Útočisko pre detských vojakov

Utečenecký tábor Kakuma založili ešte v roku 1992 ako útočisko pre stratených chlapcov zo Sudánu. Neskôr pribudli ľudia z Etiópie, zo Somálska, ale aj z Konga a z mnohých ďalších afrických krajín. Tábor narástol do obrovských rozmerov a počet jeho obyvateľov naďalej stúpa, pričom život si tu plynie vlastným tempom.

Dievča z Južného Sudánu (Adriana Mahdalová)

V Kakume existuje aj najstaršia odborná škola, v ktorej pomáhajú aj slovenskí saleziáni. Mladí ľudia v nej už roky hľadajú útočisko. Všetko, čo stratili, vsádzajú do svojho vzdelania a to im dáva nádej na lepšiu budúcnosť. Škola doposiaľ poskytla vzdelanie viac ako 15-tisíc mladým ľuďom v tábore, ale v súčasnosti je ohrozená. Klimatická zmena sa prejavuje aj tu. Počas dažďov školu podmýva miestna rieka s vychýleným korytom, ktorá so sebou strháva všetko, čo jej príde do cesty. Voda spôsobila kolaps niekoľkých budov a medzi ďalšie ohrozené patria aj priestory s ubytovaním pre učiteľov. Čo je horšie, v prípade zrútenia školy by prišlo o vzdelanie viac ako 3000 detí a mladých utečencov.

Škole môžeme pomôcť všetci

V utečeneckom tábore Kakuma pôsobia aj slovenskí saleziáni don Bosca, ktorí spolu s ďalšími z iných krajín ako jediná rehoľná komunita, zabezpečujú materiálnu pomoc, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie pre mladých ľudí. Aj preto občianske združenie SAVIO v čase pôstu vyhlásilo zbierku Tehlička, ktorej výťažok poputuje na záchranu školu. Dnes ktokoľvek môže podporiť záchranu miestnej školy, aby ju bolo možné presunúť na bezpečnejšie miesto.

Do zbierky sa môžu zapojiť nielen jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi. V čase pandémie, kedy sú mnohé rodiny spolu doma, si tak môžete s deťmi vyskúšať rôzne aktivity, aby na diaľku mohli spoznať život v Kakume.

Stiahnite si brožúru a vzdelávajte sa

SAVIO v rámci kampane spracovalo zaujímavú brožúru s hravými výzvami pre deti, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.tehlicka.sk. Prostredníctvom 17 zaujímavých výziev si deti a mladí môžu zažiť osobnejší dotyk s realitou života utečencov a tiež s hrozbou a nádejou na nové možnosti. V rámci nich sa oboznámia s regiónom Turkana, dozvedia sa základné informácie o živote a vzdelávaní v utečeneckom tábore Kakuma a zoznámia sa s plánom na obnovu školy zasiahnutej riekou. Aktivitami a výzvami sprevádzajú slovenský učiteľ Ján Kandur a kenský učiteľ Calvin Lianda.

Zbierka potrvá počas celého pôstu od Popolcovej stredy 26. marca a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 12. apríla.

Ako môžete pomôcť?

Do Tehličky sa môže zapojiť ktokoľvek jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na webovej stránke www.tehlicka.sk. Takisto môžete podporiť zbierku darovaním online a zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu mladých v Kakume. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, SAVIO o.z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Vedeli ste, že v utečeneckom tábore musia ľudia rešpektovať isté pravidlá?

» Utečenci sa môžu pohybovať iba na území tábora a priľahlého mesta.

» Nie je im dovolené voľne cestovať, podnikať ani študovať mimo územia tábora.

» Po príchode do tábora sa musia zaregistrovať.

» Miesto pre život, ich budúce obydlie, im je pridelené.

» Utečenci žijú z tzv. potravinových prídelov, čo predstavuje 7 kg/mesiac (3 kg kukurice, 1 l oleja, 1 kg fazule, 2 kg ciroku).

» Pre väčšie rodiny sú potravinové prídely menšie.

» Hygienické potreby si obyvatelia tábora zakupujú cez poukazy v obchodoch s názvom BAMBA CHAKULA (obchod na poukazy).

» Po 19:00 hod. platí pre všetkých obyvateľov tábora zákaz vychádzania zo svojich obydlí.

» Od roku 2018 je základné vzdelanie spoplatnené sumou 3 000 KSH/rok (cca 30 eur).